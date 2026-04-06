Жительницы подмосковного поселка прошли осмотр в мобильной поликлинике

В поселке Шевляково для местных жительниц организовали прием у гинеколога и маммографию на современном цифровом аппарате в мобильной поликлинике.

Среди посетительниц была Ирина Свешникова, которая последние семь лет проходит диспансеризацию каждый год. Она сделала маммографию по собственному желанию. Результаты исследования будут готовы через несколько дней. «Чтобы доехать до первой поликлиники в Клину, нужно потратить несколько часов. А еще отпроситься с работы. Формат мобильной поликлиники очень удобный. Можно все сделать быстро и никуда не ехать», — поделилась Ирина Свешникова.

Осмотр проводила опытный доктор женской консультации Татьяна Сидоренко. Она взяла онкоцитологический мазок — специальное исследование, которое помогает обнаружить возможные признаки рака на ранней стадии. Если во время осмотра выявляют подозрения на патологию, пациенток направляют на дополнительные обследования.

Всего 15 жительниц проверили женское здоровье в передвижном мобильном комплексе. В следующий раз он будет работать 8 апреля в деревне Стреглово с 13 до 15 часов.