Жительницы Подмосковья в декрете смогут бесплатно получить новую профессию

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, смогут освоить новую профессию. Курсы открыл центр занятости Московской области. Записаться на них могут и жители Лобни.

Среди направлений обучения: администратор, ассистент по оказанию технической помощи, ассистент фитнес-тренера, бухгалтер, графический дизайнер, делопроизводитель, инженер-эколог по охране окружающей среды, инспектор по кадрам, кладовщик. кондитер и ряд других профессий. По ним доступны программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и дополнительного профессионального образования.

Формат обучения — дистанционный. Участие — бесплатное. После завершения курса всем слушателям выдадут документ установленного образца. Каждого желающего проконсультируют специалисты. Они же помогут выбрать программу.

Контакты для справок и записи: msrcznmo_uchi@mosreg.ru 8 (496) 763-04-13 добавочные: #721#, #730#, #735#.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».