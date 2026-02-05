Жительницы Наро-Фоминска стали стипендиатами губернатора Московской области

Сразу три представителя сферы культуры округа стали обладателями стипендии губернатора Московской области. Эта награда ежегодно присуждается авторам, чьи проекты вносят неоценимый вклад в сохранение исторической памяти и развитие уникального культурного ландшафта региона.

В номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» победу одержала Алина Чалая, ведущий методист Дворца культуры и спорта «ТАМАНЬ». Высокой оценки экспертного совета удостоился ее проект — интерактивная книга-путеводитель «Дневник приключений Подмосковья. Культурный код». Издание в увлекательной форме знакомит жителей и гостей региона с его богатым наследием, превращая изучение истории в захватывающий квест.

В категории «Молодой талантливый автор» триумфаторами стали сразу две представительницы округа. Александра Столяренко, преподаватель Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой, представила пластический спектакль «Фабрика. Нить поколений». Это сценическое исследование промышленной истории края, воплощенное в языке танца и пластики. Лидия Алехина, руководитель фольклорных коллективов Дворца культуры «Апрелевка» имени Кузнецовой, представила этно-музыкальный перформанс «Я — рубаха парень», который раскрывает красоту народных традиций и фольклора.