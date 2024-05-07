Жительницы Мытищ смогут привиться от ВПЧ в детских поликлиниках | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 21:45 Жительницы Мытищ смогут привиться от ВПЧ в детских поликлиниках пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Заведующая женской консультацией № 1, кандидат медицинских наук, Татьяна Кравинская провела беседу с будущими мамами, посвященную вирусу папилломы человека. Она отметила, что некоторые люди являются носителями вируса, но не испытывают никаких симптомов.

Папилломы представляют собой небольшие доброкачественные новообразования. На первый взгляд, кажется, что избавиться от бородавки достаточно просто — обратиться к косметологу. Однако некоторые типы ВПЧ обладают средней и высокой онкогенностью, что делает их опасными.

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Татьяна Кравинская подчеркнула важность регулярного медицинского осмотра, как минимум раз в год, для поддержания здоровья.

Напомним, в детских поликлиниках Мытищ доступна вакцинация против ВПЧ для девочек-подростков. Прививки проводятся после консультации с детским гинекологом в детских поликлиниках № 2 и № 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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