Жительницы Химок выиграли Гран-при открытого конкурса красоты

25 марта делегация из Химок приняла участие в открытом конкурсе красоты и таланта. В соревнованиях участвовали более 20 конкурсанток из разных городов.

Участницы прошли три испытания: дефиле с ответом на вопрос ведущей, выход в национальных костюмах и дефиле в вечерних платьях. Отдельно жюри оценивало модельное фотопортфолио каждой конкурсантки.

Самую трогательную победу одержала шестилетняя Анастасия Кухтина — воспитанница студии «Драгоценности» завоевала Гран-при в детской категории.

Абсолютным триумфом стало выступление Елены Тараненко. Она получила Гран-при среди взрослых и удостоилась главного титула вечера — «Звезда тысячелетия». Для Елены, которая является членом Молодежного парламента Химок и возглавляет конкурс «Мисс и Миссис Химки», эта награда стала еще одной яркой страницей в коллекции достижений.

Успешно выступили и другие представительницы Химок. Анна Крот завоевала Гран-при как лучшая фотомодель. Юлия Маковецкая заняла первое место, Олеся Рыженкова и Валерия Тихонова — второе в своих номинациях, Венера Рыженкова — третье место, Алла Кухтина стала первой в категории Plus Size.