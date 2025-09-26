Химчанки представили свои профессиональные достижения и творческие номера на областном этапе соревнования «Женщина — герой». Конкурс направлен на поддержку тех, чьи мужья участвуют в специальной военной операции.

Мероприятие прошло на сцене Дома культуры «Подмосковье», где участницы показали визитки и исполнили творческие номера. Проект подчеркивает силу духа и общественную активность женщин, которые занимаются волонтерской работой и помогают фронту.

Ольга Кириллова возглавляет военно-патриотическое объединение «СОВА», продолжая дело своего супруга Дмитрия Кириллова, основателя клуба, посмертно награжденного орденом Мужества.

«Благодаря этому конкурсу, я могу рассказать историю нашего клуба, я хочу, чтобы люди знали о Диме, историю его жизни, я очень горжусь тем, что продолжаю его дело, что могу выбирать для своих детей лучших наставников, которые обучат их, и они тоже станут офицерам», — поделилась руководитель военно-патриотического объединение «СОВА» Ольга Кириллова.

Вторую представительницу Химок, Лидию Кулагину, зрители увидели в патриотическом номере вместе с участниками движения «Золотая лоза» и вокального ансамбля «21 ВЕК». Из 136 заявок организационный комитет отобрал 71 полуфиналистку, которым предстоит борьба за выход в финал.

Финал конкурса запланирован на 30 ноября, он приурочен ко Дню матери и состоится в Музее Победы на Поклонной горе. Организаторами выступают Ассоциация ветеранов СВО при поддержке правительства Московской области и депутата Государственной Думы Сергея Колунова.