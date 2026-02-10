Жительницы Химок победили на всероссийском фестивале красоты в Карелии

Елена Тараненко и Ангелина Запоточная стали абсолютными победительницами X Российского фестиваля «Жемчужина России». Финальное шоу конкурса прошло в Петрозаводске 8 февраля.

Фестиваль туризма и красоты «Жемчужина России — 2026» длился неделю и включал три отборочных этапа. Более 20 конкурсанток соревновались в чтении стихов, демонстрировали национальные костюмы и представляли туристические достопримечательности своих регионов.

Ангелина Запоточная, титулованная «Миссис Химки — 2025», получила Гран-при — и была отмечена лентой за лучшую презентацию современного национального костюма «Хозяйка Медной горы».

Елена Тараненко, член Молодежного парламента Химок, также выиграла Гран-при и удостоилась титула «Снегурочка РФ». Кроме того, она получила титул «Артистичность» за исполнение стихотворения «Инсайты», а ее презентация костюма в стиле «Гжель» принесла победу на одном из этапов и ленту «Наследие России».

«„Жемчужина России“ — уникальный проект, которому нет аналогов. Мы готовились полгода, чтобы выступить достойно. […] Выражаю огромную благодарность директору фестиваля Анне Телепневой», — рассказала Елена Тараненко.

Она отметила, что на фестивале ценились подача, харизма, талант и интеллект. «Внешность здесь не главное», — добавила победительница.