Жительницы Балашихи победили на всероссийском конкурсе «Краса ЖКХ»

В России прошел I Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ», в рамках которого были награждены женщины — работники сферы жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс организован партийным проектом «Единой России» «Школа грамотного потребителя» при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ и Министерства строительства и ЖКХ России.

Церемония награждения состоялась в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия», где 15 жительниц Балашихи получили заслуженные награды за свои достижения в сфере ЖКХ. Победительницам были высказаны поздравления и пожелания успехов в профессиональной деятельности.

«Обязательно наш конкурс продолжим. Уверена, он поможет пополнить отрасль новыми кадрами, в которых мы нуждаемся, и принесёт пользу в реализации национальных проектов по созданию качественной городской среды», — отметила Наталья Абросимова, инициатор конкурса и координатор «Школы грамотного потребителя» в Московской области.

Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» призван продемонстрировать масштаб женского профессионального участия в этой важной отрасли. Он создает платформу для признания и поощрения труда женщин, работающих в ЖКХ, а также способствует повышению интереса к профессиям в данной сфере.

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