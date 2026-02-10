Жительницу Шатуры наградят за помощь при пожаре

Во вторник, 27 января, в территориальном управлении № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошло торжественное мероприятие. На нем решили отметить жительницу Шатуры Кристину Полякову, которая помогла предотвратить распространение пожара и спасла человека.

Начальник теруправления Сергей Жукин рассказал, что зимой Кристина Полякова работала на пункте выдачи заказов и заметила дым в поселке ЦУС «Мир». Она сразу позвонила в службу спасения «112» и побежала к месту возгорания.

«Чтобы не дать огню распространиться, она пыталась тушить его подручными средствами», — пояснил Сергей Жукин.

На помощь Кристине пришли сельчане, но один из них поскользнулся и упал в люк, провалившись в задымленное помещение. Очевидцы достали мужчину и привели его в чувство. Прибывшие медики увезли пострадавшего в больницу. Огнеборцы 291-й пожарно-спасательной части завершили ликвидацию возгорания.

На мероприятии присутствовали заместитель главы муниципального округа Шатура Илья Климов и заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк. Он вручил Кристине Поляковой благодарственное письмо и отметил, что такие неравнодушные люди очень нужны обществу.