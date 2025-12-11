Жительницу Шатуры наградили на областном форуме «Управдом»

Мероприятие состоялось в Доме правительства Подмосковья 10 декабря. На форуме подвели итоги конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома» и вручили победителям заслуженные награды.

Благодарственным письмом и почетной грамотой отметили руководителя отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Маргариту Козлову из Шатуры. Ассоциация высоко оценила ее вклад в развитие общественного жилищного контроля и активную работу с населением по повышению уровня знаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Совет муниципальных образований региона поблагодарил Маргариту Козлову за активное участие в реализации проекта «Выездная администрация».

Начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова подчеркнула, что отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Шатуре является связующим звеном между жителями и администрацией округа, помогая настраивать эффективное взаимодействие.