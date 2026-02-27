Жительницу Подольска признали лучшим работником культуры села в Подмосковье

Руководитель муниципалитета отметил, что Мария Калинина живет творчеством.

«Такие люди — фундамент культурной жизни на селе: они передают традиции следующим поколениям, вовлекают молодежь в творческие объединения и доказывают, что сельская культура может быть яркой, востребованной и современной. Поздравляю с заслуженной победой! Желаю неиссякаемой энергии, новых творческих достижений и благодарных учеников!» — сказал Григорий Артамонов.

Свои первые шаги в изучении народных традиций Мария Калинина сделала более 20 лет назад в центре традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» и в фольклорном ансамбле «Терем». С 2020 года преподает в сельском доме культуры «Молодежный», где создала фольклорную студию «Грушица».