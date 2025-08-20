Жительницу Подольска оштрафовали за публичные оскорбления соседки

Фото: Медиасток.рф

Подольская городская прокуратура проверила обращение женщины, которая пожаловалась на оскорбления в ее адрес. Выяснилось, что одна из местных жительниц писала в общий чат дома обидные сообщения, унижающие честь и достоинство соседки.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка № 184 рассмотрел материалы и назначил нарушительнице наказание в виде штрафа.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте