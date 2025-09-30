Жительницу Одинцовского округа наградили медалью «За доблестный труд»

Любовь Николаевна посвятила всю свою жизнь работе с людьми. Она начинала в сфере образования много лет трудилась в Управлении социальной защиты населения, а в 2005 году возглавила это ведомство. После выхода на пенсию не остановилась — сегодня руководит ветеранской организацией Звенигорода, объединяющей и поддерживающей тех, кто внес большой вклад в жизнь страны.

Андрей Иванов поблагодарил Любовь Николаевну за преданность делу и активную гражданскую позицию. Пожелал здоровья, энергии и долгих лет жизни. Для молодого поколения пример Любови Петровой — важная опора и напоминание о том, как служение людям делает общество сильнее.