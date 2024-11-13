Жительницу Ногинска Марию-Луизу Диес поздравили со 100-летием

Жительница Ногинска, ветеран Великой Отечественной войны Мария-Луиза Диес отметила 100-й день рождения. Поздравить Марию-Луизу собрались ее родные и близкие, а также сотрудники администрации Богородского городского округа.

Торжественная встреча прошла в пансионате «Ногинский», где сейчас проживает Мария-Луиза. В кругу близких женщина рассказала небольшие истории из жизни. Она родилась в Испании в 1924 году, в период гражданской войны Марию-Луизу Диес вывезли из страны в Ленинград. Без родителей, в Советском союзе она начала новую жизнь.

В Ленинграде Мария-Луиза застала и блокаду. В период Великой Отечесвенной войны работала медсестрой, помогала раненым в госпиталях. Получила награду «За оборону Ленинграда». В мирное время работала врачом, была заведующей Глуховской больницы в Ногинске.

С будущим мужем Мария-Луиза познакомилась в детском доме для испанских детей, в котором жила сама. Позже она отучилась на врача-инфекциониста, а муж — на химика-технолога. После учебы, мужа распределили в Орехово-Зуево. Там родилась их дочь. Затем семья переехала в Ногинск.

Вместе с мужем они прожили 72 года. Когда Мария-Луиза осталась одна, ей помогали соцработники. С годами здоровье ухудшалось, женщина переехала в пансионат «Ногинский». Здесь она проживает и сегодня, а 12 ноября отметила свой вековой юбилей. Мария-Луиза — счастливая мама и бабушка. У нее два внука и внучка, одна правнучка, пять правнуков и еще праправнучка.

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