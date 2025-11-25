Жительницу Можайского округа Валентину Ауходееву поздравили с 90-летием

Большую часть своей жизни Валентина Ауходеева посвятила воспитанию подрастающего поколения. Почти 30 лет она проработала заведующей детским садом в поселке Гидроузел Можайского округа.

Через заботливые руки Валентины Алексеевны прошли сотни детей, для многих из которых она стала мудрым наставником и второй мамой. Даже после завершения карьеры в сфере образования она не осталась в стороне от общественной жизни.

Главное богатство Валентины Ауходеевой —ее большая и дружная семья: трое детей, четверо внуков и уже четверо правнуков.

Юбиляра навестила депутат окружного совета Нина Истратова. Она поздравила Валентину Алексеевну от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Можайского округа Дениса Мордвинцева. Нина Истратова вручила имениннице букет цветов и павловопосадский шерстяной платок, поблагодарила за многолетний добросовестный труд и пожелала крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.