Жительницу Лобни наградили за вклад в молодежную политику региона | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 17:00 Жительницу Лобни наградили за вклад в молодежную политику региона Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В доме правительства Московской области прошла церемония, на которой отметили заслуги начальников отделов молодежной политики из различных городских округов региона. Среди награжденных оказалась и Ирина Большихина, представляющая городской округ Лобня.

Девушке вручили благодарственное письмо от министерства информационных и социальных коммуникаций и наградили за активную общественную деятельность и значительный вклад в развитие Подмосковья.

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В рамках церемонии прошло обсуждение текущих системных проектов и планов на будущее, связанных с работой с молодежью. Участники встречи поделились опытом и обсудили перспективы сотрудничества между различными городскими округами с целью дальнейшего развития и укрепления молодежной политики в области.

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