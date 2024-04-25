Жительницу Лобни наградили за вклад в молодежную политику региона | 360°

25 апреля 2024, 17:00
Жительницу Лобни наградили за вклад в молодежную политику региона
В доме правительства Московской области прошла церемония, на которой отметили заслуги начальников отделов молодежной политики из различных городских округов региона. Среди награжденных оказалась и Ирина Большихина, представляющая городской округ Лобня.
Девушке вручили благодарственное письмо от министерства информационных и социальных коммуникаций и наградили за активную общественную деятельность и значительный вклад в развитие Подмосковья.
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В рамках церемонии прошло обсуждение текущих системных проектов и планов на будущее, связанных с работой с молодежью. Участники встречи поделились опытом и обсудили перспективы сотрудничества между различными городскими округами с целью дальнейшего развития и укрепления молодежной политики в области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам СВО от школьников региона.
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Лобня
Молодежь
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