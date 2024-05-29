Жительницу Курской области в федеральном розыске задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 27-летнюю жительницу Курской области, которая находилась в федеральном розыске.

Ночью стражи порядка получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в компьютерном клубе на улице Генерала Смирнова. Посетительница заведения находилась в состоянии опьянения, громко выражалась и мешала гостям соседнего помещения.

Нарушительницу порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что задержанная 27-летняя жительница Курской области находится в федеральном розыске за ранее совершенную кражу.

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