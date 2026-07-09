Жительнице Воскресенска вручили знак к 85-летию Битвы за Москву

Девятого июля глава округа Алексей Малкин и его заместитель Ольга Коротеева наградили Клавдию Волкову. В декабре исполнится 85 лет со дня начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

В связи с этим правительство Москвы учредило памятный нагрудный знак «85 лет Битвы за Москву».

Клавдия Сергеевна родилась в 1925 году в деревне Губино. Когда началась война, ей было 16 лет. Вместе с одноклассниками она ходила за 12 километров к Москве-реке, чтобы стесывать берег и не дать немецким танкам форсировать реку.

Зимой 1941 года в лютые морозы она копала окопы вдоль реки. В 1944 году окончила курсы и получила звание сержанта-санинструктора, проходила практику в госпитале Воскресенска. После войны вышла замуж, воспитала троих детей.

Женщина награждена медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Алексей Малкин поздравил ветерана и поблагодарил за самоотверженный труд.