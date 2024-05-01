Жительнице Лобни провели водоснабжение по поручению главы города | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 16:48 Жительнице Лобни провели водоснабжение по поручению главы города Телеканал «360»

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Жительница Лобни обратилась к главе города Анне Кротовой с просьбой подведения водопровода в дом. Специалисты водоканала, благодаря современным технологиям и оборудованию, выполнили работу за несколько дней.

Работники проложили 65 метров центрального трубопровода до участка и еще 30 — на его территории, а также установили новый колодец. Благодаря современным технологиям и оборудованию, работу выполнили быстро.

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«У нас большая база. У нас свои установки, то есть, специалисты хорошие. Поэтому для нас это в принципе такая работа, которую мы уже поставили на поток. И довольно-таки много объектов включаем», — сообщил директор по производству ООО «Чайка» Евгений Глебов.

Также, еще четырех потребителей подключат в ближайшие дни в Восточном, а в выходные водопровод так же бесплатно подвели к дому в Катюшках, где живет семья, воспитывающая ребенка-инвалида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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