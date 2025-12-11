Жительнице Богородского округа Клавдии Артамошкиной исполнилось 102 года

От лица главы Богородского округа и совета депутатов Владимир Хватов поблагодарил Клавдию Васильевну за стойкость и невероятную силу духа, а также передал ей подарки.

«Такие люди, как Клавдия Васильевна, — живая история, наше наследие и гордость. Мы гордимся тем, что можем помнить и чтить подвиги наших героев, которые сделали все возможное для нашего будущего» — отметил депутат.

19-летняя Клавдия добровольцем ушла на фронт. Служила в Особой стрелковой добровольческой бригаде. В 1943 году в Смоленске шли тяжелые бои, девушки охраняли город, многие боевые подруги погибли. После освобождения города в 1944 году охраняла военный объект в Куйбышеве. После войны в 1948 году пришла работать на Ногинский завод топливной аппаратуры, проработала контролером Центральной измерительной лаборатории НЗТА 49 лет, активно участвовала в общественной жизни коллектива, была членом завкома, председателем профкома. Награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени.

Напомним, что в преддверии празднования 9 Мая в этом году на фасаде дома, где живет ветеран, была установлена именная информационная табличка.