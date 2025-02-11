Жительницам Подмосковья напомнили о важности диеты при диабете беременных

Почти у 17% женщин во время беременности повышается уровень глюкозы в крови, а у некоторых развивается гестационный сахарный диабет. Акушер-гинеколог МОНИИАГ Давид Аветисян рассказал, как будущая мать с таким диагнозом может снизить риск возникновения проблем со здоровьем у своего ребенка.

Диабет беременных могут диагностировать даже абсолютно здоровой женщине на фоне изменения обмена веществ.

«Но такие факторы как малоподвижный образ жизни, лишний вес, возраст старше 35 лет и многие другие, увеличивают эти риски», — отметил Аветисян.

По словам врача, будущие мамы, у которых выявили гестационный диабет, должны придерживаться прописанной специалистом диеты, самостоятельно контролировать уровень сахара и не забывать о физической активности.

Если женщина не будет соблюдать рекомендации, у плода могут начаться изменения в организме, что способно привести к осложнениям при родах и в первые дни жизни. Кроме того, у ребенка в будущем повышается риск развития ожирения и диабета.