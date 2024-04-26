Жительницам Лобни вручили знаки «Спортивная доблесть» | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:07 Жительницам Лобни вручили знаки «Спортивная доблесть» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Знаков «Спортивная доблесть» третьей степени удостоились выдающиеся представители параспорта из Лобни Анастасия Львова и ее тренер Ольга Хило. Вручила награды на торжественной церемонии глава округа Анна Кротова.

«Без всякого преувеличения Ольга и Настя — наша гордость. Они прославляют наш город своими победами, за которыми стоит ежедневный, тяжелый труд», — отметила Анна Кротова.

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Награды вручили за успешное участие в четвертой Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов по плаванию, проходившей в Астрахани. Анастасия Львова завоевала серебряную и бронзовую медали.

Кроме того, юная спортсменка недавно выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Анастасия входит в состав сборной Московской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, активно готовясь к предстоящему Чемпионату России в октябре вместе с своим тренером.

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