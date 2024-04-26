Жительницам Лобни вручили знаки «Спортивная доблесть» | 360°

26 апреля 2024, 14:07
Жительницам Лобни вручили знаки «Спортивная доблесть»
Знаков «Спортивная доблесть» третьей степени удостоились выдающиеся представители параспорта из Лобни Анастасия Львова и ее тренер Ольга Хило. Вручила награды на торжественной церемонии глава округа Анна Кротова.
«Без всякого преувеличения Ольга и Настя — наша гордость. Они прославляют наш город своими победами, за которыми стоит ежедневный, тяжелый труд», — отметила Анна Кротова.
Реклама
Награды вручили за успешное участие в четвертой Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов по плаванию, проходившей в Астрахани. Анастасия Львова завоевала серебряную и бронзовую медали.
Кроме того, юная спортсменка недавно выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Анастасия входит в состав сборной Московской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, активно готовясь к предстоящему Чемпионату России в октябре вместе с своим тренером.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Награды
Лобня
Инвалиды
Реклама
Реклама