Жительница Воскресенска вышла в финал всероссийского конкурса профмастерства

Машинист крана филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Анастасия Серегина заняла шестое место в финале Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Состязания проводят в рамках национального проекта «Кадры».

Финал прошел в Самаре в Центре труда и отдыха «Станкозавод». Анастасия Серегина ранее заняла первое место в региональном отборочном этапе, поэтому представила Московскую область в финале. Она показала блестящий результат в номинации «Второй старт» и вошла в шестерку сильнейших.

Участники этой номинации — специалисты, получившие новые профессии в рамках переобучения. Они провели серию мастер-классов, где каждый из них поделился уникальным практическим опытом.

Анастасия доказала, что важно расти профессионально. Филиал «ВМУ» реализует программы, позволяющие сотрудникам освоить востребованную на производстве специальность и построить успешную карьеру.

«Мы гордимся тем, что Анастасия представила наш филиал на столь престижном федеральном конкурсе. Она показала выдающийся результат, настоящую силу духа и высокий профессионализм. Мы очень ценим таких амбициозных, ярких сотрудников с выраженными лидерскими качествами. Ее упорство и стремление к развитию — отличный пример для всего нашего коллектива. Поздравляем Анастасию и желаем ей не останавливаться на достигнутом», — отметила Яна Агеева, заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике.