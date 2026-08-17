Жительница Воскресенска стала призером конкурса профмастерства

Представитель филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске Елена Кургузова стала бронзовым призером III Всероссийского конкурса профессионального мастерства тренеров по культуре безопасности в номинации „Тренинг для рабочих“. В финале конкурса, состоявшемся в Москве, встретились представители 14 крупнейших промышленных компаний России, а Елена Кургузова представила авторский тренинг „Почему мы проходим мимо опасных действий и условий“.

Программа Елены Кургузовой направлена на развитие культуры безопасности и учит сотрудников осознанно оценивать риски, не игнорировать опасное поведение коллег и применять практические инструменты для предотвращения происшествий на производстве. Авторский подход и практическая значимость тренинга получили высокую оценку жюри, что позволило представителю «ВМУ» войти в число призеров престижного отраслевого состязания.

Помимо конкурсной программы, участники мероприятия обменялись опытом и обсудили передовые методики обучения охране труда, включая технологии искусственного интеллекта. Елена Кургузова отметила, что общение с коллегами из других компаний стало для нее самым ценным опытом, который поможет в реализации новой программы «Лидер безопасности» для линейных руководителей филиала.

Заместитель директора филиала «ВМУ» по производственной безопасности Кирилл Мешков подчеркнул, что участие в конкурсе — это не только про личные достижения, но и про обмен лучшими отраслевыми практиками. Он отметил, что Елена Кургузова достойно представила группу «Уралхим» и показала, что у компании есть сильные авторские методики. Дальнейшая работа с проектом Елены позволит сделать следующий шаг в формировании культуры безопасности на предприятии.