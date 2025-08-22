Жительница Воскресенска стала победительницей конкурса профмастерства

В Реутове накануне состоялся финал регионального этапа конкурса для специалистов, освоивших новые рабочие профессии. Номинацию «Второй старт» учредили в этом году, и она уже доказала свою востребованность, отражая современные тенденции на рынке труда.

Свыше 19 тысяч жителей Подмосковья за минувшие пять лет прошли переобучение и получили новую профессию.

«Напомню, что в нашем регионе действует ряд мер поддержки, которые позволяют пройти обучение бесплатно. В этом году жители нашего региона чаще выбирали обучение по направлениям: консультант 1С и оператор беспилотных летальных аппаратов», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Сейчас доступны более 70 программ, которые можно пройти как очно, так и дистанционно. Участники могут выбрать между профессиональным обучением с нуля или дополнительным образованием для повышения квалификации.

«Сегодня около 40% россиян работает не по той специальности, по которой обучались изначально. Многие их них впоследствии получают образование уже по новой, действительно нужной им профессии. Как раз для них и создана номинация „Второй старт“, чтобы была дополнительная мотивация расти в профессии», — пояснила директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Участники конкурса представили видеопрезентации о своей профессиональной деятельности и продемонстрировали знания техники безопасности. На выполнение тестового задания было отведено полчаса, однако все конкурсанты справились значительно раньше.

Победительницей регионального этапа признали Анастасию Серегину, которая работает машинистом мостового крана в Объединенной химической компании «Уралхим» в Воскресенске.

«Было свободное место, я на него попросилась, меня перевели и отправили в учебный центр. В прошлом году получила удостоверение крановщика и с удовольствием работаю», — поделилась она.

Анастасия представит Московскую область на федеральном этапе конкурса, запланированном на начало октября.