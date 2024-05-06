Жительница Воскресенска рассказала о детстве в период ВОВ | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 19:14 Жительница Воскресенска рассказала о детстве в период ВОВ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Жительница Воскресенска Валентина Полякова рассказала о своей жизни в период Великой Отечественной войны. Партийцы «Единой России» посетили Валентину Яковлевну с цветами и подарками.

В Подмосковье 6 мая отмечается День воинской доблести. В честь такого события воскресенские партийцы с цветами и подарками от партии «Единая Россия» посетили жительницу округа Валентину Полякову, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

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Валентина Полякова родилась в 1937 году в деревне Кидалсоло Кировской области. Ее детство прошло в годы Великой Отечественной войны.

«Семья наша состояла из семи человек: мама, папа и пять детей. Когда началась война, отца сразу забрали на фронт. Мама устроилась работать на завод, и мы жили в бараке при нем. Естественно, денег было мало, и мама ходила менять вещи, раньше так многие делали. Она пошла в соседнее село и заразилась желтухой и умерла там, ее не стало в 1942 году. Мы об этом не знали, на ее похороны ходили только два наших старших брата, мы-то еще маленькие были», — рассказала Валентина.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

После смерти матери всех пятерых детей распределили по детским домам в соответствии с возрастом. Когда Валентине исполнилось семь лет, ее увезли в село Чистополье, куда также привозили детей блокадного Ленинграда.

«Мы же маленькие были, не знали и не понимали ничего. Нам казалось, что их и кормили лучше, и одевали лучше, завидовали им. Мы тоже хотели так же, им и конфеты давали, и носочки белые. Уже став старше, мы узнали, что многие из них умирали там от сильного истощения, не успевали их спасти», — вспоминает женщина.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В этом же детском доме Валентина встретила своих двух братьев и сестру, с которыми их разлучили при распределении по детским домам после смерти матери.

В 1951 году она закончила 7-й класс, и ее отправили в город Яранск учиться дальше. Оттуда Валентину отправили в Воскресенск, на фабрику в рабочий поселок имени Цюрупы. Женщина работала прядильщицей 17 лет. Затем Валентина стала председателем сельского совета в 1967 году.

Сейчас Валентине Яковлевне 87 лет. У нее есть дети, внуки и правнуки, которые помогают ей по хозяйству. В свободное время женщина любит вышивать, читать художественную и литературу, петь песни и просто наслаждаться жизнью.

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