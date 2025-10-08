Жительница Воскресенска приняла участие в областном конкурсе сельских старост
В Подмосковье впервые прошел конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области». К участию было допущено 16 номинантов, среди которых староста деревни Щельпино городского округа Воскресенск Наталья Пупшева.
Она рассказала, что стала старостой в декабре 2022 года. За это время ей удалось утвердить праздник деревни и сделать субботники доброй традицией. В планах строительство часовни, создание символа населенного пункта и установка камня с названием деревни.
Экспертное сообщество, куда вошли представители региональных министерств и ведомств, депутаты Мособлдумы, а также представители партнерских организаций, побеседовало с номинантами и ознакомилось с их проектами и достижениями.
«Сегодня, благодаря нашему губернатору Андрею Воробьеву, в регионе динамично развивается институт сельских старост. Мой опыт работы в муниципалитете в качестве главы показывает, что жители, при взаимодействии с органами местного самоуправления, доверяют нашим старостам. Главы наших городских округов понимают, что старосты — главные помощники на территории, они ценный источник информации и идей на местах», — подчеркнул исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.
По результатам конкурса лучшие будут поощрены денежными сертификатами, которые можно будет потратить на нужды своих территорий. Награждение пройдет 23 октября в День старосты Московской области.