Жительница Воскресенска приняла участие в областном конкурсе сельских старост

В Подмосковье впервые прошел конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области». К участию было допущено 16 номинантов, среди которых староста деревни Щельпино городского округа Воскресенск Наталья Пупшева.

Она рассказала, что стала старостой в декабре 2022 года. За это время ей удалось утвердить праздник деревни и сделать субботники доброй традицией. В планах строительство часовни, создание символа населенного пункта и установка камня с названием деревни.

Экспертное сообщество, куда вошли представители региональных министерств и ведомств, депутаты Мособлдумы, а также представители партнерских организаций, побеседовало с номинантами и ознакомилось с их проектами и достижениями.