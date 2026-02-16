Жительница Воскресенска примет участие в областном конкурсе красоты

Александра Севастьянова представит округ на мероприятии «Королева Подмосковья — 2026», которое пройдет 5 марта на сцене дворца культуры и спорта «Мир» в Домодедове. В нем примут участие женщины старше 55 лет.

Конкурсанткам предстоит пройти три испытания: визитная карточка, творческий конкурс с чтением стихов и дефиле в вечерних платьях.

В прошлом Александра работала крановщиком на химическом комбинате. Времени на себя не хватало, но все изменилось с выходом на пенсию. Теперь она участвует в проекте «Активное долголетие», посещает танцы, йогу, скандинавскую ходьбу и пилатес. Она впервые встала на коньки после 60 лет: начинала с мужских в прокате, а теперь катается на собственных фигурных.

Особое место в ее жизни заняли уроки актерского мастерства. Первый выход на сцену вызвал слезы от волнения, но постепенно она влилась настолько, что ей стали предлагать главные роли.

Свой стиль женщина называет немного озорным и для выступления выбрала стихотворение о второй молодости.

Сейчас Александре 68 лет, она с оптимизмом ждет конкурс и хочет доказать, что после выхода на пенсию жизнь только начинается.