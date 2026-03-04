Жительница Воскресенска попала в число лучших старост Подмосковья

Староста деревни Щельпино Наталья Пупшева приняла участие в областном конкурсе. Первое место не заняла, но получила благодарственное письмо губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Детство Натальи Пупшевой прошло в деревне Щельпино, там же она встретила будущего супруга. Семья воспитала четверых детей — трех дочерей и сына.

Четыре года назад жители избрали Наталью старостой. Благодаря ее активной позиции в деревне возродили традицию субботников, сложились любительские сообщества велосипедистов и лыжников. Староста также учредила главный праздник — День деревни.

Налаья Пупшева не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует построить часовню и создать уникальный символ Щельпино: высечь название на древнем камне, который когда-то был основанием старого дома.

Кроме того, общественница уже 10 лет поет в местном народном ансамбле «Радушие».