Жительница Воскресенска добилась установки «лежачего полицейского» после обращения к президенту

В городском округе Воскресенск на улице Беркино, дом 34, 74-летняя активистка Наталья Викторовна Щербинина проявила активную жизненную позицию и добилась улучшения условий для жителей своего района. После ее обращения на прямую линию с президентом рядом с домом установили «лежачего полицейского».

Интенсивное движение на улице Беркино беспокоило местных жителей. Наталья Щербинина обратилась к главе государства с просьбой установить искусственную дорожную неровность на опасном участке. Через две недели ее просьба была выполнена — появились «лежачий полицейский» и соответствующий дорожный знак, и водители начали снижать скорость. Теперь женщина стремится создать здесь безопасный пешеходный переход с «зеброй».

Бывший военный врач, подполковник в отставке Наталья Викторовна Щербинина имеет общий стаж работы 52 года. Она работала в госпитале и поликлинике ФСБ, жила в разных регионах Советского Союза и в ГДР. У активистки четверо детей и десять внуков. Переехав в Воскресенск в 2002 году, она сразу принялась за благоустройство района. Благодаря ее участию отремонтировали подъезды, заменили окна и почтовые ящики, заасфальтировали дороги, обустроили парковку и установили детскую площадку в соседнем дворе.

«Я благодарна, что к моим обращениям прислушиваются. Впечатления от взаимодействия с властями только хорошие», — отметила Наталья Щербинина.

Прямая линия с президентом остается эффективным инструментом для решения проблем. От жителей Воскресенского городского округа поступило около 1500 обращений, большинство из которых касались сферы ЖКХ и благоустройства. На данный момент большинство обращений уже обработано и закрыто.