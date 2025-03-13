Жительница Волоколамского округа Нина Данилова отметила 95-летие

Труженицу тыла поздравил с юбилеем заместитель главы округа Евгений Смирнов. Он навестил именинницу в поселке Сычево и передал подарок от руководителя муниципалитета Натальи Козловой.

Нине Даниловой было всего 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Девочка хотела работать на военном заводе, но ее не взяли из-за возраста. Тогда Нина приписала себе несколько лишних лет.

В памяти у Нины Васильевны осталось много эпизодов, связанных с тяжелыми годами войны. Она помнит, как однажды немецкий танк начал стрелять в их сторону, как спасла свою одноклассницу, которую тяжело ранили, как просила помощи у соседей. Несмотря на все тяготы тех лет, ветеран сохранила силу духа и веру в лучшее

После войны Нина Васильевна работала в колхозе, помогала восстанавливать район после разрушений. Она помнит, как люди радовались миру, как с энтузиазмом подходили к любому делу.

Евгений Смирнов пообщался с труженицей тыла и отметил, что, несмотря на свой возраст, она бодра и полна оптимизма.