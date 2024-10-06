Жительница Волоколамска Роза Грачева отметила 90-летний юбилей

Наталья Юрьевна пожелала Розе Грачевой провести время с семьей во время празднования и впредь оставаться бодрой духом женщиной. Исполняющая полномочия главы отметила, что Роза Степановна превосходно выглядит.

Роза Митриева родилась в Ногинске и на протяжении 18 лет работала на чулочной фабрике. Она устроилась туда в 14 лет штопальщицей. Затем она вышла замуж, поменяла фамилию на Грачеву и в 1964 году переехала в Волоколамск, куда определили ее супруга. Здесь она 27 лет трудилась на птицекомбинате.

Роза Степановна вспоминает, что отец в 1941 году ушел на фронт и погиб в Таганроге. Ее мама воспитывала пятерых детей. Впоследствии Роза родила двух дочерей. Теперь рядом с ней подрастают внук, внучка и маленькая правнучка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».