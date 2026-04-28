Жительница Талдома представит Подмосковье на всероссийском конкурсе почтальонов

Победительницей регионального этапа всероссийского конкурса «Земский почтальон» в Подмосковье стала сотрудница почтового отделения из Талдома Марина Симонова. Именно она представит регион на федеральном уровне в столице.

На отборе подали более 190 заявок, из которых в финал вышли десять конкурсантов. По итогам оценки жюри лучшей признали Марину Симонову — почтальона с более чем 25-летним стажем, которая живет и работает в поселке городского типа Северный.

За годы службы она стала для местных жителей не просто сотрудником почты, а человеком, к которому обращаются за помощью в самых разных ситуациях: от доставки корреспонденции до поддержки пожилых людей, включая помощь ветеранам Великой Отечественной войны в написании писем.

«Такие масштабные конкурсы профессионального мастерства привлекают внимание к работе каждого почтальона особенно в малых населенных пунктах, ведь труд почтальона каждодневный, ответственный и социально важный», — отметила директор группы регионов Москва и Черноземье «Почты России» Ксения Ефимова.

Финальный этап конкурса «Земский почтальон — 2026» пройдет в Москве 26 мая. Проект реализуют в рамках инициативы «Российское село» при участии федеральных ведомств и профильных организаций.

Дополнительно с 4 по 25 мая в социальной сети «ВКонтакте» состоится онлайн-голосование за участников в номинации «Народный почтальон», где пользователи смогут поддержать понравившихся кандидатов.