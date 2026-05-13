Жительница Талдома представит Подмосковье на всероссийском конкурсе почтальонов

Жители Подмосковья до 25 мая могут принять участие во всероссийском интернет-голосовании за звание «Народный почтальон», которое проходит в рамках конкурса «Земский почтальон – 2026». Проект объединяет работников почтовой службы из сельских территорий и малых городов с населением менее 50 тысяч человек.

Регион на конкурсе представляет Марина Симонова — почтальон с более чем 25-летним стажем работы. Она заслужила уважение жителей и коллег благодаря ответственности, внимательному отношению к людям и преданности профессии.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что Симонова ценит работу за возможность постоянно общаться с людьми, быть в движении и проводить много времени на свежем воздухе. Независимо от погоды она ежедневно обеспечивает своевременную доставку писем, пенсий и корреспонденции.

За многолетний добросовестный труд представительницу Подмосковья наградили почетной грамотой администрации Талдомского округа, а также неоднократно отмечали благодарственными письмами.

В финал конкурса вышли участники, которых ранее определили региональные экспертные комиссии по итогам предварительного отбора. Каждый конкурсант представляет свой субъект страны и рассказывает о значении профессии почтальона для жителей небольших населенных пунктов.

Победителя в специальной номинации «Народный почтальон» выберут по результатам открытого онлайн-голосования. Обладатель этого звания получит денежную премию в размере 150 тысяч рублей. Поддержать участников можно на официальной «Почты России» в социальной сети «ВКонтакте».

Главный победитель конкурса станет известен после очного финала, который пройдет в Москве. Лауреату вручат главный приз — 250 тысяч рублей.

Конкурс организовали в рамках федерального партийного проекта «Российское село» при поддержке «Почты России», Министерства сельского хозяйства, Минцифры и профсоюза работников связи. В этом году организаторы получили более трех тысяч заявок из 87 регионов.