Жительница Солнечногорска Елена Сидорова отметила 100-летие

Елена Сидорова получила в подарок поднос народного художественного промысла, теплую шаль, продуктовый набор, а также поздравительные открытки от президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«100 лет — это огромный жизненный путь, наполненный бесценным опытом и силой духа. Мы гордимся Еленой Ивановной и искренне желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и теплого внимания родных и близких», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Юбиляршу поздравили в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений», целью которого является сохранение памяти о старшем поколении и передача исторического и культурного наследие молодежи.