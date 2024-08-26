Жительница Шатуры вошла в состав оркестра под руководством Юрия Башмета

Воспитанница детской школы искусств имени Калинина в Шатуре Анастасия Лотина стала участницей Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Им руководит народный артист СССР Юрий Башмет.

Первым наставником Анастасии Лотиной была педагог детской школы искусств в Шатуре Ольга Куликова. После девушка закончила отдел оркестровых струнных инструментов Московского областного музыкального колледжа.

Теперь Анастасия прошла отбор и вошла в состав симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета.

«Поздравляю от всей души и преподавателя, и нашу талантливую выпускницу! Желаю тебе, Анастасия, успехов в творчестве и побольше побед!» — сказал глава городского округа Люберцы Николай Прилуцкий.

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