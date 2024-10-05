Жительница Шатуры Пелагея Нестеркина отметила вековой юбилей

Пелагея Ефимовна родилась в Шатуре в деревне Горелово. Ее трудовой стаж превышает 56 лет, так как она с юношества начала работать сначала сторожем в совхозе «Пышлицкий», затем — на Рошальском заводе.

Она вышла замуж в 34 года. Одна воспитывала двоих дочерей, при этом успевала работать, обрабатывать большой участок и содержать домашний скот. О ее трудолюбии рассказывают теперь уже внуки и правнуки.

«Бабушка Пелагея и дочерей своих всегда приучала к труду. Мы с замиранием сердца слушаем ее рассказы о том, как ей приходилось своего новорожденного ребенка оставлять на старшую дочь четырехлетку, а самой в это время трудиться на огороде, чтобы прокормить семью. Сейчас стараемся всячески ее оберегать. Окружаем заботой и вниманием», — рассказала внучка.

У Пелагеи Нестеркиной растут пять внуков и восемь правнуков. Самому старшему исполнилось 17 лет, а младшему — 2,5 года.

Пелагея Ефимовна Нестеркина — ветеран труда и труженик тыла. Она награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Раньше она играла в футбол с внуками. Они сделали ей подарок — организовали поездку в храм.

Исполняющий обязанности заместителя главы Илья Климов передал ей письмо с поздравлением от президента России Владимира Путина, а также подарки и цветы от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Шатура Николая Прилуцкого.

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