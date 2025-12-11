Жительница Серпухова выиграла премию «Подмосковная медсестра»

В Серпухове поздравляют Валентину Дудникову, постовую медсестру инфекционного стационара Серпуховской больницы, которая стала лауреатом региональной премии «Подмосковная медсестра». Награда, присуждаемая Правительством Московской области, является знаком признания труда медицинских работников, вносящих неоценимый вклад в здоровье и благополучие жителей региона.

«Валентина Александровна, чьи корни уходят в Воронежскую область, после окончания Борисоглебского медицинского колледжа, связала свою профессиональную судьбу с инфекционным стационаром Серпуховской больницы. На протяжении одиннадцати лет она ежедневно оказывает квалифицированную помощь пациентам, столкнувшимся с инфекционными заболеваниями», — сообщили в медицинском учреждении.

Коллеги Валентины Александровны единодушно отмечают не только ее высокий профессионализм, но и человеческие качества. Они подчеркивают ее ответственность, позитивный настрой, способный поддержать даже в самые сложные моменты, и, что особенно ценно, умение находить индивидуальный подход к каждому пациенту.