Жительница Серпухова примет участие в региональном чемпионате профмастерства

Региональный этап чемпионата «Профессионалы 2025» пройдет в Сергиево-Посадском колледже. В категории «ветеринария» будет участвовать жительница Серпухова Елизавета Елистратова.

Сейчас она изучает разные аспекты профессии под надзором заведующей Серпуховской ветеринарной лабораторией Татьяны Красиковой, ведущего врача Валерия Новикова, а также преподавателя школы современного образования Надежды Орловой.

В соревнованиях в этом году примут участие 53 конкурсанта. Чемпионат позволяет юным специалистам продемонстрировать свои таланты, а также предложить креативный подход в решении сложных задач.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что работы участников мероприятия оценят преподаватели, мастера производственного обучения, а также сотрудники промышленных предприятий.