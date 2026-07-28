Жительница Серпухова победила в конкурсе женщин с ОВЗ «Хозяюшка и рукодельница»

В Пушкино прошел конкурс «Хозяюшка и Рукодельница» для женщин с инвалидностью, передвигающихся на колясках. Участницами стали представительницы Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина и Подольска.

Мероприятие посвятили демонстрации бытовых навыков, творческих талантов и активной жизненной позиции.

«Конкурс „Хозяюшка и Рукодельница“ — это уже пятое мероприятие проекта „Регион свершений и возможностей“, который реализует областная организация инвалидов „Колесница“ при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов. Задача проекта — показать реальные успехи людей с инвалидностью в Подмосковье: в трудоустройстве, спорте, реабилитации, общественной жизни. Конкурс „Хозяюшка и Рукодельница“ — еще одно яркое тому подтверждение», — отметил председатель правления организации «Колесница» Игорь Гундеров.

Сейчас в России проходит Год единства народов. Эта тема нашла отражение в творческих номерах и конкурсных работах. Участниц приветствовали депутаты Госдумы и Мособлдумы, известные спортсмены, ветераны, представители духовенства и общественных организаций.

Победительницей конкурса стала Татьяна Карзубова из Серпухова. Жюри высоко оценило ее кулинарные работы и сервировку стола, выполненную в стиле гжель.

Многие участницы приехали на конкурс вместе с семьями, благодаря чему мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере.