Жительница села Осташово просит помощи в газификации населенного пункта

Жительница Воскресенского городского округа Алла Ястребкова обратилась на прямую линию с Президентом с вопросом о газификации села Осташово. Она подчеркнула, что отопление электричеством дорого и нестабильно, а село обладает значительным культурным потенциалом.

«Наше село — это практически культурный код России. Такие места обязательно нужно возрождать. И начинать надо с самого главного — с тепла в домах», — отмечает Алла Николаевна.

По словам заявительницы, после обращения на линию с Президентом ей перезвонили и разъяснили ситуацию: для газификации в селе должно быть прописано 109 человек, а на данный момент там проживает около 70.

Село Осташово имеет богатую историю и культурные достопримечательности, такие как храм Владимирской иконы Божией Матери, построенный в 1763 году. Оно привлекает внимание историков и туристов.

Газификация в регионе проводится в рамках губернаторской программы до 2035 года. Компания «Мособлгаз» строит газораспределительные сети, но Осташово пока не может быть газифицировано из-за недостаточного числа жителей. Местные жители надеются привлечь новых поселенцев, чтобы выполнить необходимые условия.