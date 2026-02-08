Жительница российской деревни обучает венгерскому языку студентов со всего мира

В деревне Судниково, расположенной недалеко от Волоколамска, живет девушка по имени Екатерина Землякова. Она — носитель венгерского языка и преподает его студентам из Австралии, Китая, США и других стран. Таких людей в России единицы.

Екатерина начала изучать венгерский язык в пять лет, когда ее мама работала в Венгрии. За год она с братом освоила разговорную речь, общаясь со сверстниками. Затем Екатерина поступила в обычную венгерскую школу, где проучилась 12 лет. Там она изучила не только венгерский, но и немецкий, и английский языки. Со временем Екатерина заинтересовалась французским и китайским языками.

Однажды Екатерина приняла участие в передаче «Удивительные люди», где пообщалась с полиглотом Владимиром Шкультети, знающим 19 языков. Хотя по основному образованию девушка — экономист, лингвистика ей оказалась ближе. К ней обращаются сотрудники посольств, те, кто работает в Венгрии или только собирается туда.

Несмотря на то что венгерский язык не очень популярен, у Екатерины много студентов. Ее опыт преподавания привлекает все больше желающих. Личное общение с авторами учебников позволяет ей постоянно совершенствовать свои знания.