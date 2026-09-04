Жительница Раменского получила социальную помощь для открытия бизнеса
Мастер ногтевого сервиса Карина Прокушева оформила социальную помощь для приобретения профессионального инвентаря. Подобными государственными субсидиями воспользовались свыше 30 процентов населения Подмосковья.
Мастером ногтевого сервиса Карина работает более 10 лет. Для открытия собственного дела и расширения деятельности она оформила социальный контракт, получив финансовую поддержку от государства.
«Для меня было принципиально важно открыть студию в шаговой доступности от дома. В итоге я нашла идеальное помещение всего в пяти минутах ходьбы, и теперь дорога на работу занимает считанные минуты — для меня это настоящий праздник», — поделилась Карина.
Программа финансовой помощи строится на партнерстве: бюджет выделяет средства на предпринимательство или хозяйство при условии предоставления заявителем бизнес-плана. Участниками проекта вправе стать многодетные родители, пожилые люди и с ограниченными возможностями здоровья, а также бойцы специальной военной операции.