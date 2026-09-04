Жительница Раменского получила социальную помощь для открытия бизнеса

Мастером ногтевого сервиса Карина работает более 10 лет. Для открытия собственного дела и расширения деятельности она оформила социальный контракт, получив финансовую поддержку от государства.

«Для меня было принципиально важно открыть студию в шаговой доступности от дома. В итоге я нашла идеальное помещение всего в пяти минутах ходьбы, и теперь дорога на работу занимает считанные минуты — для меня это настоящий праздник», — поделилась Карина.

Программа финансовой помощи строится на партнерстве: бюджет выделяет средства на предпринимательство или хозяйство при условии предоставления заявителем бизнес-плана. Участниками проекта вправе стать многодетные родители, пожилые люди и с ограниченными возможностями здоровья, а также бойцы специальной военной операции.