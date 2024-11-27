Жительница Раменского победила на чемпионате России по приготовлению пиццы

Жительница Раменского Вера Ивахина и ее дочь Надежда поделились секретом идеального итальянского блюда. Они привезли четыре награды с Чемпионата России по пицце-2024 и Кубка пиццайоло-2024.

Вера и Надежда Ивахины раскрыли рецепт, благодаря которому они победили на чемпионате.

«Тесто — это 90% успеха. Каждый пиццайоло хранит свой рецепт. Вроде бы ингредиенты одни, но есть золотой стандарт: мука, ледяная вода, сахарная пудра, соль, сухие инстантные дрожжи и оливковое масло. Большую роль играет соотношение муки и воды — ни молока, ни яиц в составе нет», — поделилась Вера Ивахина.

Вера и Надежда также поделились, что тесто должно ферментироваться в холодильнике в течение 96 часов. Если времени нет — тогда заготовка должна простоять там хотя бы сутки при идеальной температуре от +2 до +4 градусов.

После того, как тесто достали, ему нужно прогреться до 22 градусов, чтобы стать эластичным. Поверхность стола нужно присыпать семулой — крупой из твердой пшеницы, которая похожа на манку. Шарик раскатывают от центра в стороны, оставляя бортики. При этом на тесте должны быть видны пузырьки.

«Мы выпекаем пиццу в подовой печи. В идеале — в дровяной, это совершенно другое качество продукта и визуал пиццы, но что имеем, то имеем. Выставляется температура на 380-420 градусов для классической пиццы. Точная температура зависит от степени гидратации теста», — уточнила Надежда Ивахина.

Жительницы Раменского уверенны, что развитие должно быть в любом деле, поэтому они решили принять участие в чемпионате. Им удалось победить.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».