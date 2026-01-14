Жительница Подольска стала лауреатом стипендии губернатора Подмосковья

Руководитель оперной студии Дворца культуры «Октябрь» Дарья Вуйчик из Подольска второй раз подряд удостоена губернаторской стипендии в номинации «Молодой талантливый автор». Средства выделены на новую творческую идею певицы по созданию театрализованной постановки «Народная драма в музыке и жизни».

В октябре 2025 года Дарья Вуйчик на средства первой губернаторской премии организовала представления в рамках проекта «Музыкальной салон „Бельканто“». Ежемесячные мероприятия во Дворце культуры «Октябрь» проходили в формате концертов-лекций. На этих встречах жители получили возможность насладиться выступлениями ведущих солистов лучших театров России, в том числе Большого театра и театра «Новая опера».

Стипендия губернатора Московской области Андрея Воробьева направлена на поддержку выдающихся деятелей культуры и искусства, а также молодых талантливых авторов Подмосковья.