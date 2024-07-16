Жительница Подмосковья Тамара Шаблина получила медаль «Дети войны»

Тамара отдала 46 лет своей жизни работе с детьми в качестве учителя истории во Фруктовской школе города Луховицы. Ее преданность работе, открытое сердце и способность делиться знаниями помогали детям узнавать новое, развивать интерес к миру и формировать личностные качества.

В 2006 году под ее руководством во Фруктовской школе был создан музей «Родник», который получил официальный статус в 2016 году. Владимир Барсуков выразил Тамаре Ивановне пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и радости жизни.

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