Жительница Подмосковья стала победительницей всероссийского конкурса управленцев

Жительница Подмосковья Вера Пелевина вошла в число 50 победителей всероссийского конкурса «Лидеры села». Финальный этап прошел в Москве с 3 по 5 декабря.

Вера Пелевина работает заместителем начальника отдела в Корпоративном университете развития образования Московской области. Она подала заявку на конкурс, чтобы обменяться опытом с единомышленниками и представить идеи по развитию региона.

В финале ее команда разрабатывала проект «АгроЛагерь», который должен помочь учащимся средней и старшей школы с профессиональным самоопределением.

Суть идеи — наладить прочные связи между школами, колледжами, вузами и сельскохозяйственными предприятиями при помощи системы практик и стажировок. Такой подход призван заинтересовать молодежь аграрной отраслью, что в будущем укрепит кадровый потенциал села.

Жюри высоко оценило профессионализм и управленческий потенциал жительницы Подмосковья. Она получит стратегическую поддержку для карьерного роста. Кроме того, ей дадут рекомендации для включения в кадровый резерв органов местной власти и предоставят шанс реализовать новые проекты.

«Благодаря конкурсу я обрела профессиональное сообщество, завела контакты и договорилась о партнерствах по всей России. Особенно ценными для меня стали советы и поддержка наставников, которые, уверена, пригодятся в дальнейшем. Планирую активно заниматься профориентационной работой и развитием сетевого взаимодействия в сфере аграрного образования», — поделилась Пелевина.

Всего от Московской области на конкурс поступило 562 заявки. В финал вышли только три представителя региона — Вера Пелевина, Дмитрий Степаненко и Александр Петров.