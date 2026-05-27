Жительница Подмосковья стала донором костного мозга для ребенка

Жительница Подольска Мария Сясикова стала донором костного мозга для четырехлетнего ребенка, проходящего лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга. Благодаря пересадке он получил шанс на выздоровление.

Марии 25 лет. Она работает учителем начальных классов, воспитывает ребенка и вместе с семьей живет в Подмосковье. В Федеральный регистр доноров костного мозга девушка вступила около полутора лет назад после того, как увидела информацию о возможности помочь людям в социальных сетях.

«Я изучила информацию, поехала в подразделение Московского областного центра крови в Подольске, сдала кровь на НLА-типирование. С помощью этого анализа выясняется генетическая совместимость донора и пациента. Так я вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ровно через год мне позвонили и сообщили, что мои клетки подошли, и я могу помочь четырехлетнему мальчику, который находится на лечении в больнице Санкт-Петербурга. Я не раздумывая согласилась», — рассказала Мария Сясикова.

Процедура забора клеток прошла успешно. По словам Марии, их взяли из тазовой кости. Сейчас она ждет новостей о состоянии мальчика после трансплантации — узнать о результатах операции она сможет через несколько месяцев.

Донор призналась, что очень надеется на выздоровление ребенка. Она уже написала ему письмо и мечтает, что в будущем они смогут встретиться лично.

В Московском областном центре крови поблагодарили жительницу Подольска за неравнодушие, смелость и готовность помочь незнакомому человеку.