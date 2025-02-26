Жительница Подмосковья родила тройню в Щелковском перинатальном центре

Три здоровые девочки родились на 33-й неделе беременности.

«Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», — подчеркнул главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Напомним, для будущих матерей действует интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана информация о системе родовспоможения региона.