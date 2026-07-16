Жительница Подмосковья поблагодарила пожарных за спасение дома от огня

В управление ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило письмо от жительницы села Аксиньино Одинцовского округа Елены Алексеевой. Она выразила благодарность огнеборцам за спасение ее дома от пожара 13 июня этого года.

Первый заместитель начальника территориального управления №1 Альберт Джубуев рассказал, что сообщение о возгорании поступило через «Систему 112» в седьмом часу утра. На место оперативно выехал дежурный караул отдельного поста 244-й пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, огнеборцы обнаружили горение кровли между первым и вторым этажами двухэтажного дома. Учитывая плотность застройки и отсутствие поблизости водоисточника, начальник караула принял решение повысить ранг пожара до «1 БИС» и запросил дополнительные силы. В помощь дежурному караулу были направлены расчеты ПСЧ-318, 244, 245 ГКУ МО «Мособлпожспас» и ПСЧ-15 и 3 Федеральной противопожарной службы.

Пока помощь шла, огнеборцы поста провели разведку, организовали эвакуацию жильцов в безопасную зону, развернули рукавные линии и приступили к тушению открытого огня.

Начальник караула отдельного поста 244-й ПСЧ Игорь Зубаков добавил, что благодаря оперативному прибытию и грамотно выстроенной тактике с огнем удалось справиться достаточно быстро, не допустив его распространения. «Огонь мог уйти внутрь перекрытий, но мы его успели ухватить. Для этого нам пришлось частично разобрать кровлю», — уточнил Игорь Зубаков.

По его словам, дом в Аксиньино стал третьим строением, который ему и его коллегам удалось спасти в те дежурные сутки. До этого караул выезжал на тушение бани и трехэтажного частного дома.